Der 17-Jährige stieg erst in diesem Monat zum jüngsten DEB-Torschützen der Geschichte auf.

Das deutsche Ausnahmetalent Max Calce verabschiedet sich überraschend mit sofortiger Wirkung aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und sucht seine Chance in Kanada. Der 17-Jährige wechselt von den Adlern Mannheim zu den Brantford Bulldogs in die Ontario Hockey League (OHL). Das bestätigte der DEL-Klub am späten Dienstagabend. Bei Mannheims Niederlage bei den Straubing Tigers (1:2 n.P.) stand Nationalspieler Calce bereits nicht mehr im Kader.

„Ich hatte schon lange drei große Ziele“, wird Calce in einer Mitteilung zitiert: „Für die Adler, in der Canadian Hockey League und in der NHL zu spielen. Heute ist ein schwieriger und emotionaler Tag für mich, da ich mich von meiner Heimat verabschiede.“ Die Adler hätten Calce gerne gehalten, „respektieren und begrüßen aber seinen Ehrgeiz“, sagte Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Calce will sich für NHL-Draft empfehlen

Die OHL ist eine der drei höchsten Juniorenligen Kanadas, Brantford hatte Calce bereits im vergangenen Sommer im Import Draft in der ersten Runde ausgewählt. Calce will sich dort nun für den NHL-Draft 2027 empfehlen, dort gilt er als Kandidat für die erste Runde.

In der DEL gehörte er bereits zum Stammpersonal der Mannheimer, auch für die Nationalmannschaft debütierte er schon und schrieb Geschichte: Erst vor gut zwei Wochen stieg Calce zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf.