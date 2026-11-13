Ice Tigers verlängern mit Topscorer Heigl

Der 23 Jahre alte Stürmer unterschreibt einen neuen Vertrag, der bis zum Ende der Saison 2027/28 gültig ist.

Nationalspieler Thomas Heigl bleibt den Nürnberg Ice Tigers erhalten. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, hat der Stürmer seinen zum Ende der aktuellen Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 23-Jährige ist derzeit der Topscorer der Franken.

„Thomas hat in der vergangenen Saison einen sehr großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Im bisherigen Verlauf der aktuellen Saison ist es ihm gelungen, sein Spiel noch einmal einen Gang nach oben zu schrauben“, sagte Nürnbergs Sport-Geschäftsführer Stefan Ustorf: „Er ist ein extrem verlässlicher Spieler, der bei uns in jeder Situation zum Einsatz kommt. Auch in der Kabine ist er ein wichtiger Bestandteil.“