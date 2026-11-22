Die Nürnberg Ice Tigers schlagen die Fischtown Pinguins in eigener Halle und antworten auf die bittere Enttäuschung vom Freitag.

Nach dem geraubten Sieg von Augsburg haben die Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine sportliche Antwort gegeben. Im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzten sich die Franken am Sonntagnachmittag mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) durch, es war für das Team von Cheftrainer Mitch O’Keefe der siebte Sieg in neun Spielen.

Nürnberg hatte am vergangenen Freitag bei den Augsburger Panthern verloren (4:5 n.V.) – allerdings wegen eines technischen Fehlers. Mit Ablauf der Verlängerung war Owen Headrick für die Ice Tigers das vermeintliche 5:4 gelungen, die Schiedsrichter entschieden aber nach Ansicht der Bilder, dass der Puck die Torlinie zu spät überquerte. Dies passierte laut DEL, da die Synchronisierung von offizieller Spieluhr und Videobeweis fehlerhaft war. Der Treffer hätte zählen müssen.

William Dufour von den Nürnberg Ice Tigers jubelt William Dufour von den Nürnberg Ice Tigers jubelt © IMAGO/Zink

Ustorf fordert: „Darf nie wieder passieren“

„So was darf uns als Liga nie wieder passieren. Hier sind die Fakten klar: Das ist ein Fehler in der Technik, der zu unserer Niederlage führte“, sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf vor dem Sonntagsspiel bei MagentaTV: „Wenn das in Spiel sieben in den Playoff-Finals passiert, ist hier die Hölle los.“

Gegen Bremerhaven brachte William Dufour (27.) die Gastgeber in Führung, nach dem schnellen Ausgleich durch Alexander Broadhurst (29.) traf der deutsche Nationalspieler Samuel Dove-McFalls zum Sieg (53.). Nürnberg (37 Punkte) festigte den dritten Tabellenplatz.

Die Eisbären Berlin verteidigten die Tabellenführung durch einen Auswärtssieg erfolgreich. Der Meister gewann bei den Straubing Tigers 6:4 (1:1, 4:2, 1:1) und holte den zweiten Sieg in Folge nach zuvor drei Niederlagen. Die Eisbären (39) liegen weiter einen Zähler vor Red Bull München (38), das beim ERC Ingolstadt nach einem Blitztor 8:5 (2:1, 3:2, 3:2) gewann. Veit Oswald traf für die Red Bulls, als zehn Sekunden gespielt waren.

Leonhard Pföderl (6./31.) war für die Eisbären doppelt, Marcel Brandt (11./23./33.) für Straubing dreifach erfolgreich.