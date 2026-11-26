Auch im Derby gegen Adler Mannheim verlieren die Hessen.

Der Absturz der Löwen Frankfurt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geht ungebremst weiter. Der Tabellenletzte verlor auch das Derby gegen die Adler Mannheim mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) und ist nach sechs Niederlagen in Folge mit nur 17 Punkten aus 20 Spielen Abstiegskandidat Nummer eins.

Der 2023er-Vizeweltmeister Justin Schütz (14.), der Pyeongchang-Olympiazweite Brooks Macek (35.) und Kristian Reichel (49./56.) erzielten die Tore für die Mannheimer, die eine Serie von drei Auswärtspleiten beendeten. Mannheim kletterte mit 40 Punkten vorerst auf den dritten Platz.