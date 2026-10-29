Deutschland Cup: Rankel nominiert drei Debütanten um Calce

Der neue Bundestrainer nominiert für den Deutschland Cup einige Debütanten, verzichtet aber auch auf einige bekannte Gesichter.

Der neue Eishockey-Bundestrainer André Rankel setzt in seinem ersten Aufgebot auf drei Debütanten, verzichtet aber auf einige prominente Namen. Für den anstehenden Deutschland Cup in Düsseldorf (5. bis 8. November) nominierte der 41 Jahre alte Coach unter anderem den 17-jährigen Mannheimer Max Calce und Berlins Shutout-König Jonas Neffin. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag mit.

Calce, Neffin und der Wolfsburger Tommy Pasanen stehen vor ihrem Nationalmannschaftsdebüt. Neben Kölns Dominik Bokk sind Toptalent Calce und Neffin die einzigen Spieler, die aus den Klubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zur Nationalmannschaft stoßen, die an der Champions Hockey League teilnehmen. Bewährte Kräfte wie Kai Wissmann, Frederik Tiffels (beide Berlin), Marc Michaelis, Alexander Ehl (beide Mannheim) oder auch das Kölner Urgestein Moritz Müller sind nicht dabei.

Verzichten muss Rankel zudem auf die verletzten Münchner Dominik Kahun und Mathias Niederberger. Wieder im Kader steht dessen Teamkollege Fabio Wagner, der nach einer 14-Spiele-Sperre jüngst sein DEL-Comeback gegeben hatte. Beim ersten Casting für die Heim-WM im kommenden Jahr in Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen setzt Rankel auch auf Wojciech Stachowiak, der nach seinem kurzen NHL-Abenteuer mittlerweile in Schweden spielt.

Aus Nürnbergs DEL-Überraschungsteam haben es die Heigl-Zwillinge Nikolaus und Thomas, Samuel Dove-McFalls sowie Julius Karrer in den Kader geschafft. In Routinier Yasin Ehliz (München) ist nur ein Olympia-Zweiter von 2018 nominiert, aus der WM-Silbermannschaft 2023 sind Ingolstadts Leon Hüttl, Münchens Maximilian Kastner, Wagner und Stachowiak dabei.

DEINE MEINUNG

„Nach vielen Wochen voller Gespräche und Vorbereitungen bin ich froh, dass ich jetzt endlich mit der Mannschaft und dem Staff loslegen kann. In Düsseldorf wollen wir uns während der Maßnahme kennenlernen und die Strukturen festlegen, mit denen wir in den kommenden Monaten arbeiten“, sagte Rankel.

Zum Auftakt bekommt es Titelverteidiger Deutschland am kommenden Donnerstag (19.45 Uhr) mit Österreich zu tun, anschließend warten die weiteren WM-Teilnehmer Lettland (7. November, 18.30 Uhr) und die Slowakei (8. November, 14.45 Uhr/alle Magenta TV). Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Tor (3): Tobias Ancicka (Augsburger Panther), Jonas Neffin (Eisbären Berlin), Jonas Stettmer (ERC Ingolstadt)

Verteidigung (8): Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers), Maximilian Kastner, Fabio Wagner (beide Red Bull München), Adrian Klein, Mario Zimmermann (beide Straubing Tigers), Tommy Pasanen (Grizzlys Wolfsburg), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters)

Sturm (14): Alexander Blank, Tim Wohlgemuth (Augsburger Panther), Dominik Bokk (Kölner Haie), Tim Brunnhuber, Stefan Loibl (beide Straubing Tigers), Max Calce (Adler Mannheim), Samuel Dove-McFalls, Thomas Heigl, Nikolaus Heigl (alle Nürnberg Ice Tigers), Yasin Ehliz, Veit Oswald, Tobias Rieder (alle Red Bull München), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Wojciech Stachowiak (Örebro HK/Schweden)