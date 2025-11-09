Deutschland Cup: DEB-Team holt sich zum elften Mal den Pokal

SID 09.11.2025 • 16:58 Uhr Im letzten Spiel gelingt ein Sieg gegen Titelverteidiger Slowakei.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum elften Mal den Deutschland Cup gewonnen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang im letzten und entscheidenden Spiel die Slowakei mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) und sicherte sich damit noch Platz eins beim Heimturnier in Landshut.

20 Stunden nach der bitteren 2:5-Pleite gegen Österreich erzielten der Kölner Parker Tuomie (11.), der Bremerhavener Bennet Roßmy (12.) und der Münchner Fabio Wagner (23.) die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die mit einem überzeugenden 4:1 gegen Lettland am vergangenen Donnerstag gestartet war. Die Slowaken, die in den ersten beiden Spielen noch mit zehn Toren geglänzt hatten, scheiterten immer wieder am starken Mannheimer Torhüter Maximilian Franzreb.