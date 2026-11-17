Die Tschechen folgen Kanada. Russland wird somit wohl auch nicht an der U18-WM der Frauen teilnehmen können.

Nach Kanada will auch Tschechien russischen Eishockeyteams keine Visa ausstellen. Das bestätigte Außenminister Petr Macinka am Dienstag. Die U18-WM der Frauen in Ostrava (8. bis 16. Januar 2027) im neuen Jahr wird somit wohl ohne eine Auswahl aus Russland stattfinden. Der Weltverband IIHF äußerte sich zunächst nicht dazu.

„Ich halte es nicht für angemessen, dass die russische Eishockey-Nationalmannschaft in einer Situation, in der Russland einen Krieg in Europa führt, in Tschechien spielt, dass in Tschechien die russische Hymne erklingt oder wir russische Flaggen sehen müssen“, sagte Macinka dem nationalen Rundfunk: „Das ist wirklich nicht angemessen. Deshalb habe ich entschieden, keine Ausnahmegenehmigung zu erteilen.“

Tschechiens Außenminister Petr Macinka Tschechiens Außenminister Petr Macinka © AFP/SID/WOJTEK RADWANSKI

Macinka habe darüber den tschechischen Verband informiert – und seine Amtskollegen aus der Europäischen Union ermutigt, denselben Schritt zu gehen. Laut Macinka wurde das Thema auch bei einer Sitzung des EU-Rates für Auswärtige Angelegenheiten am Montag besprochen. Die anwesenden Außenminister hätten ihm dabei Unterstützung zugesichert, sollten russische Athletinnen in einem anderen EU-Land Visa beantragen, um über Umwege nach Tschechien einreisen zu können, so Macinka.

Keine Visa für Russen: Tschechien folgt Kanada

Zuvor hatte bereits Kanadas Regierung erklärt, russischen Eishockeyspielern keine Visa für die U20-WM der Junioren zum Jahreswechsel ausstellen zu wollen. Die IIHF teilte am Sonntag mit, dass die durch ein CAS-Urteil zugelassene russische Auswahl aus diesen Gründen nicht teilnehmen werde. Wie bei der U20-WM ist auch bei der U18-WM der Frauen ein deutsches Team dabei.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hofft mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Mai auf eine schnelle Entscheidung der IIHF. Die Verweigerung von Visa durch die Bundesregierung sei laut Ronald Rauhe, Staatsminister für Sport und Ehrenamt, „keine Lösung für den Eishockeyverband und keine Lösung, um eine erfolgreiche WM irgendwo auszurichten“.