Rauhe glaubt an Eishockey-WM: „Nicht in den Ruin stürzen“

Der Sportstaatsminister setzt auf eine "neue Sperre" russischer Teams.

Ronald Rauhe glaubt weiter an eine Eishockey-WM in Deutschland im kommenden Jahr. „Die Gespräche laufen, und wir sind guter Hoffnung, dass wir am Ende eine Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden lassen können“, sagte der Staatsminister für Sport und Ehrenamt dem Deutschlandfunk. Rauhe setzt dabei auf eine Lösung aus dem Sport.

„Wir sind im engen Austausch mit dem deutschen und dem internationalen Eishockeyverband“, erklärte der zweimalige Olympiasieger im Kanu-Rennsport, der eine Einreise russischer Sportler nach Deutschland ausschloss: „Die Hoffnung ist, dass man im Sport eine Lösung findet, um die Integrität des Sports wahren zu können und dem Eishockeyverband die Chance zu geben, sich selber nicht in den Ruin zu stürzen.“

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte am 30. Oktober entschieden, dass russische Nationalmannschaften wieder an internationalen Eishockey-Turnieren teilnehmen dürfen. Seither habe sich eine Situation entwickelt, die nicht nur den geplanten Gastgeber der kommenden WM betreffe, sagte Rauhe: „Man sieht, dass der Sport an sich die Entscheidung nicht toleriert, es haben acht Nationen einen Boykott gegen die Spiele von Russland angekündigt.“ Gemeinsam mit der Bundesregierung wirbt Rauhe nun für eine „neue Sperre“ gegen russische Teams.

Rauhe äußerte sich auch zur deutschen Bewerbung für die Olympischen Spiele und betonte die große Bedeutung aus sportpolitischer Sicht. „Wenn wir einen Zuschlag bekommen würden, hätten wir ganz viele Chancen, die unser Land bereichern würden. Deswegen ist das nicht nur aus sportlicher Sicht ein Herzensthema, sondern auch für die Gesellschaft an sich“, sagte der 45-Jährige.

DEINE MEINUNG

Sportlicher Erfolg in der Spitze sei allerdings auch unabhängig vom Ausgang der deutschen Olympia-Bewerbung wichtig für das Land, betonte Rauhe. Dabei setzt er vor allem auf die Spitzensportagentur mit Sitz in Leipzig, die sich derzeit im Aufbau befindet. „Wir haben relativ viel Geld im System, aber wir nutzen es nicht effektiv genug – und die Spitzensportagentur hat die Möglichkeit, da wirklich einen tiefen Blick drauf zu werfen und Themen neu zu denken“, sagte Rauhe.