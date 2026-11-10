Deutschland gelingt bei der WM ein ganz wichtiger Sieg, die Entscheidung fällt erst im Penaltyschießen.

Die Welcke-Zwillinge haben Deutschlands Eishockey-Frauen bei der WM in Dänemark zu einem ganz wichtigen Sieg geführt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod setzte sich am Dienstag gegen Tschechien mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch, mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel kletterte Deutschland auf Platz zwei in Gruppe A. Damit steht die DEB-Auswahl im Viertelfinale und dürfte in der ersten K.o.-Runde zudem Rekordweltmeister Kanada aus dem Weg gehen.

Lilli Welcke (2.) brachte Deutschland früh in Führung, noch im ersten Drittel schlug Linda Vocetkova (11.) für Tschechien zurück. Im schwierigen dritten Abschnitt überstand MacLeods Team zwei Unterzahlphasen. Nach der torlosen Verlängerung waren im Shootout dann Luisa und Lilli Welcke erfolgreich, Torhüterin Sandra Abstreiter ließ nur einen Treffer zu.

Hinter Titelverteidiger USA (9 Punkte) hat Deutschland nun fünf Zähler auf dem Konto, zum Abschluss der Gruppenphase steht am Mittwoch (15.00 Uhr/MagentaTV) noch das Duell mit der Schweiz an. Die ersten vier Teams erreichen das Viertelfinale. Dort geht es gegen die Konkurrenten aus Gruppe B, die von Kanada dominiert wird – der Vierte der deutschen Gruppe wird auf die Nordamerikanerinnen treffen.