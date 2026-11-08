Die Niederlage gegen den Top-Favoriten kommt nicht überraschend. Deutschland hat weiter alle Chancen aufs Weiterkommen.

Deutschlands Eishockey-Frauen haben bei der WM in Dänemark trotz eines beherzten Auftritts gegen den Top-Favoriten USA wie erwartet ihre erste Niederlage kassiert. Beim Duell mit dem Titelverteidiger und Olympiasieger verkaufte sich das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod anfangs teuer, war aber trotz einer starken Performance von Torhüterin Sandra Abstreiter mit 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) schlussendlich chancenlos.

Mit einem Sieg und einer Niederlage hat die deutsche Auswahl aber weiterhin Chancen aufs Viertelfinale. Am Dienstag geht es gegen Tschechien weiter, zum Abschluss geht es am Mittwoch (beide 15.00 Uhr/MagentaTV) noch gegen die Schweiz. Im neuen Modus erreichen die vier besten Mannschaften der zwei Fünfergruppen die nächste Runde, zudem sind die fünf besten Nationen der Weltrangliste nicht mehr in der A-Staffel gesetzt.

Gegen die USA hielt das DEB-Team in der Anfangsphase gut mit – erst in der 14. Minute ging der Favorit durch Casey O’Brien in Führung, Emma Peschel (20.) erhöhte. Im zweiten Drittel wurde das Spiel ruppiger, das Schiedsrichterteam verteilte insgesamt fünf Zwei-Minuten-Strafen. In der Folge trafen Alexandra Carpenter (26.), Abbey Murphy (50.) und Joy Dunne (55.) für die Amerikanerinnen. Ein starkes Spiel lieferte Abstreiter, die trotz der fünf Gegentreffer 29 Torschüsse parierte.