Laut Vorstandschef Frank Lutz sei die Möglichkeit, keine Visa an die russische Mannschaft auszustellen, das letzte Mittel.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) fordert mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Mai schnellstmöglich Klarheit in der Causa Russland. „Wir wollen eine schnelle Entscheidung, aber ich will auch keinen zu großen Zeitdruck entfachen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Lutz: „Das ist im Moment eher kontraproduktiv. Ich bin optimistisch, dass wir in naher Zukunft eine Lösung hinbekommen werden.“

Lutz stellte am Rande der deutschen Partie gegen Lettland beim Deutschland Cup in Düsseldorf klar: „Wir wollen die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Deutschland abhalten. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass wir das schaffen werden.“ Der Vorstandschef wies aber auch auf die „komplizierte Situation“ hin.

Lutz setzt auf Dialog auch mit Russland

Es sei „selbstverständlich möglich“, dass die Bundesregierung der russischen Mannschaft für das Turnier in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim keine Visa ausstellt. Das sei laut Lutz aber das letzte Mittel: „Wir reden immer darüber, dass wir die Autonomie des Sport haben und dass wir unsere Probleme selbst lösen wollen.“ Es gebe viele Dinge, die es dabei zu berücksichtigen gilt. „Nicht zuletzt auch die Olympia-Bewerbung“, erklärte Lutz.

Lutz setzt auf Dialog, mit dem Weltverband IIHF wie auch mit Russland. Es sei „gut, wenn wir alle Parteien ein bisschen auch als Pendeldiplomatie zusammenbringen, bevor die Politik entscheiden muss.“ Radikalpositionen würden nicht helfen. Eine schnelle Lösung forderte Lutz auch wegen des laufenden Kartenverkaufs: „Es gibt einen existierenden Spielplan, auf den verlassen wir uns auch.“

IIHF will sich alle Optionen offen halten

Der DEB hofft zudem, neue Argumente vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu bringen. Anfechten könne man das Urteil zwar nicht, bei neuen Sachverhalten sei aber eine neue Entscheidung möglich, so Lutz, der in der vergangenen Woche für Gespräche mit der Politik in Berlin geweilt hatte und diese in Kürze fortsetzen will. Die IIHF erklärte am Samstagvormittag, sich „alle verfügbaren Optionen“ offen halten zu wollen und kündigte die Aufnahme von Gesprächen mit allen betroffenen Nationalverbänden, auch dem russischen, an, „um einen konstruktiven Weg nach vorn zu finden“.

Der CAS hatte am Freitag vergangener Woche entschieden, dass russische Nationalmannschaften wieder an internationalen Turnieren teilnehmen dürfen. Es folgten massive Boykottdrohungen, angeführt von Weltmeister Finnland. Zahlreiche WM-Sponsoren kündigten zudem an, bei einer Teilnahme Russlands abspringen zu wollen. Lutz hatte auch eine Rückgabe der Gastgeberrolle ins Spiel gebracht.

Die Bundesregierung erklärte am Freitag, den Verband unterstützen zu wollen. „Sportlich und wirtschaftlich“ sei eine Ausrichtung des Turniers mit Russland „faktisch unmöglich“, hatte Regierungssprecher Stefan Kornelius gesagt.

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