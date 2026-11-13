Die deutsche Frauen verpassen gegen Finnland klar das zweite WM-Halbfinale der Verbandsgeschichte. Auch im 23. Anlauf wurde es nichts mit einer Medaille.

Für die deutschen Eishockeyfrauen ist der Traum von der ersten WM-Medaille jäh geplatzt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod scheiterte im Viertelfinale mit 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) an Finnland und verpasste die nächste Überraschung im Turnier. Der zweiten Halbfinalteilnahme in der über 35 Jahre währenden WM-Geschichte kamen die deutschen Frauen gegen den Favoriten vor nur 601 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nahe.

In der Granly Hockey Arena im dänischen Esbjerg brachten Michelle Karvinen (14.) und Julia Schalin (17.) das spielerisch wie physisch überlegene Finnland zum Ende des ersten Drittels auf Kurs. Die offensiv enttäuschende deutsche Mannschaft agierte im zweiten Abschnitt zwar stabiler, doch Viivi Vainikka (31.) erhöhte. Nach der letzten Pause legten Petra Nieminen (51.) und Krista Parkkonen per Doppelschlag nach (51.), Elisa Holopainen sorgte für den Schlusspunkt (60.).

Nach einer starken Gruppenphase mit drei Siegen aus vier Spielen war vor dem letztlich ungleichen Duell mit Finnland der Glaube im deutschen Team noch groß gewesen. „Wir sind Zweite in unserer Gruppe geworden, also wieso sollten wir nicht vom Halbfinale träumen?“, hatte Vizekapitänin Laura Kluge gesagt.

Doch auch im 23. Anlauf bei einer Endrunde wurde letztlich nichts aus den „großen Zielen“, von denen auch Bundestrainer MacLeod gesprochen hatte. Die bislang einzige Halbfinalteilnahme war 2017 bei der WM in den USA gelungen. Damals hatte ebenfalls Finnland die deutsche Medaillenhoffnung zunichte gemacht.