Nach frühem Rückstand dreht das DEB-Team das Spiel. Im Viertelfinale wartet Finnland.

Deutschlands Eishockey-Spielerinnnen haben bei der WM in Dänemark ihr letztes Vorrundenspiel gewonnen und mit einer starken Leistung eine bessere Ausgangsposition für das Viertelfinale erkämpft. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann in Esbjerg gegen die Schweiz mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) und beendete die Gruppenphase nach zwei Siegen sowie zwei Niederlagen als Gruppenzweiter.

Damit trifft die DEB-Auswahl in der Runde der letzten acht am Freitag auf den Dritten der Gruppe B, Finnland. Gegen die Finninnen, die bei den jüngsten beiden Weltmeisterschaften jeweils Bronze gewonnen haben, wartet dennoch eine schwere Aufgabe. Das Team Suomi unterlag am Mittwoch in seinem abschließenden Gruppenduell nur mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) gegen die Rekordweltmeisterinnen aus Kanada.

Deutschland musste gegen die bis dahin punktgleichen Schweizerinnen nach einem Gegentreffer von Alessia Baechler (9.) früh einem Rückstand hinterherlaufen. Ab dem zweiten Drittel wurde das MacLeod-Team aber immer dominanter. Das vermeintliche 1:1 durch Ronja Hark (31.) fand nach Videoüberprüfung noch keine Anerkennung.

Kurz darauf drehten die Deutschen dann aber mit einem Doppelschlag binnen 55 Sekunden durch Laura Kluge (34.) und Katarina Jobst-Smith (35.) das Spiel. Früh im Schlussdrittel gelang Emily Nix mit dem 3:1 (43.) die Vorentscheidung.