Welcke-Dreierpack: DEB-Frauen gewinnen WM-Generalprobe

Beim 5:0 gegen WM-Gastgeber Dänemark ragt Lilli Welcke mit drei Toren heraus.

Deutschlands Eishockey-Frauen haben ihre Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Dänemark (6. bis 16. November) gemeistert und sich abermals in Torlaune präsentiert. Beim 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) gegen die WM-Gastgeberinnen ragte Lilly Welcke mit drei Treffern heraus. Zudem waren in Vojens Nina Christof und Franziska Feldmeier erfolgreich. Erst am vergangenen Wochenende hatte Deutschland ein 5:1 gegen Japan gefeiert.

Bereits am Samstag steht der WM-Auftakt gegen Österreich in der Hockey Arena in Esbjerg (19.00 Uhr) an. Weitere Gegner in der Gruppe sind die USA, Tschechien und die Schweiz.