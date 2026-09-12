Bayern-Legende schaut deutsche Partie

Beim Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich schauen mehrere Legenden zu. Auch ein ehemaliger Bayern-Star taucht überraschend auf.

Das ist eine Überraschung: Beim Halbfinale der Frauen-WM zwischen Deutschland und Frankreich nahm mit Javi Martínez eine Bayern-Legende in der ersten Reihe Platz. Dabei wurde der 38-Jährige in Deutschland lange nicht mehr gesehen.

Martínez spielte zuletzt vier Jahre lang beim Qatar SC, in der vergangenen Saison war er beim Al-Bidda SC in der zweiten Liga aktiv. Aktuell ist er vereinslos. Nun nutzte er offenbar die Zeit, um in Berlin dabei zu sein. Am Abend treffen seine spanischen Landsfrauen auf die USA.

Bayern-Legende schaut Deutschland-Spiel

Martínez befand sich übrigens in guter Gesellschaft. Wenige Meter neben ihm saßen Dennis Schröder, Dirk Nowitzki und Pau Gasol.

Als Martínez vor 14 Jahren den Weg nach München antrat, war er noch weit vom Status eines Superstars entfernt – obwohl er mit einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro an Athletic Bilbao damals der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte war.

Als er der bayrischen Landeshauptstadt neun Jahre später den Rücken kehrte, kannte ihn jeder in der Bundesliga – und darüber hinaus. Als einen der Erfolgsgaranten des FC Bayern schlechthin.

Neunmal wurde er Meister, fünfmal Pokalsieger, zweimal gewann er die Champions League. Als einer von ganz wenigen Spielern holte er zweimal das Triple. Im Supercup 2020 schoss Martínez das entscheidende Tor in der Verlängerung gegen den FC Sevilla.