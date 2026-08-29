Ein Idol des FC Bayern genießt sein neues, entspanntes Leben

Philipp Heinemann , Martin Hoffmann 29.08.2026 • 14:58 Uhr Heute vor 14 Jahren wechselte Javi Martínez als damals teuerster Transfer der Bundesliga-Geschichte zum FC Bayern. Inzwischen hat er in Katar Wurzeln geschlagen.

Als Javi Martínez heute vor 14 Jahren den Weg nach München antrat, war er noch weit vom Status eines Superstars entfernt – obwohl er mit einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro an Athletic Bilbao damals der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte war.

Als er der bayrischen Landeshauptstadt neun Jahre später den Rücken kehrte, kannte ihn jeder in der Bundesliga – und darüber hinaus. Als einen der Erfolgsgaranten des FC Bayern schlechthin.

Im Sommer 2021 wechselte der mittlerweile 37-Jährige nach Katar. So plötzlich, wie der einstige Rekordtransfer des FCB aufgetaucht war, so schnell verschwand er hierzulande wieder von der Bildfläche.

Javi Martínez hat in Katar Wurzeln geschlagen

Martínez spielte vier Jahre lang beim Qatar SC, in der vergangenen Saison war er beim Al-Bidda SC in der zweiten Liga aktiv. Aktuell ist er vereinslos: Dass Al-Bidda ihn im Juli offiziell verabschiedete, schrieb international praktisch keine Schlagzeilen.

Ob es ihn nochmal zurück auf den Fußballplatz zieht, ist unklar. Auch ein Trainerjob ist Martínez in Katar nach eigenen Angaben schon angeboten worden. Sicher ist: Martínez, Ehefrau Aline Brum und die gemeinsamen vier Kinder haben einen entspannten Sommerurlaub verbracht und in Katar Wurzeln geschlagen.

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„Ich kannte Doha aus meinen neun Jahren bei Bayern. Ich wusste, dass es gut für Familien ist“, erzählte Martínez im April in einem Interview mit Sport: „Wir wollen nicht zurück.“ Dass Martínez und seine Liebsten im Frühjahr wegen des Irankriegs und der Angriffe auf US-Militärbasen auch in Katar zwischenzeitlich das Land verließen, änderte nichts an der bleibenden Verbundenheit mit der neuen Wahlheimat.

Nach den intensiven Jahren beim FC Bayern hat Martínez am Golf eine neue Balance gefunden: „Ich habe hier genau das gefunden, was ich gesucht habe: einen Ort, an dem der Druck viel geringer ist als in Europa, um Fußball unbeschwert genießen zu können. Am Ende, wenn man so lange in der Elite ist, vermisst man das ein wenig. Ich wollte auch mehr Zeit für die Familie haben, weil wir weniger Reisen und weniger Spiele haben.“

Wohlige Erinnerung an den FC Bayern

Auf seine Zeit bei Bayern blickt Martínez dennoch sehr gern zurück: „In Deutschland haben sie mich sehr geliebt“, meinte Martínez vor einigen Jahren in einem Interview mit der Marca. Er habe dort „eine sehr besondere Zuneigung“ verspürt.

Was natürlich auch mit den Erfolgen im Bayern-Trikot zu tun hatte. Neunmal wurde er Meister, fünfmal Pokalsieger, zweimal gewann er die Champions League. Als einer von ganz wenigen Spielern holte er zweimal das Triple. Im Supercup 2020 schoss Martínez das entscheidende Tor in der Verlängerung gegen den FC Sevilla.