Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 15. September

World Athletics entscheidet, wo die Weltmeisterschaften 2029 und 2031 ausgetragen werden. Die DVV-Männer spielen bei der EM um den Gruppensieg.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) verkündet am Dienstag um 11.15 Uhr seine Entscheidung, wo die Weltmeistschaften 2029 und 2031 ausgetragen werden. Ob 20 Jahre nach den Usain-Bolt-Festspielen von Berlin Deutschland zum Schauplatz des Spektakels wird, entscheidet sich im Anschluss an die Council-Sitzung in Budapest. „München 2029 wäre ein Traum“, sagte Zehnkampf-Star Leo Neugebauer mit Blick auf die anstehende Vergabe, bei der auch London, Rom und Nairobi Hoffnungen haben.

Das Achtelfinale ist bereits sicher, nun geht es für die deutschen Volleyballer bei der EM in Cluj-Napoca (Rumänien) zum Abschluss der Vorrunde noch um den Gruppensieg. Nach vier Siegen aus vier Spielen wartet ab 19.00 Uhr (Sporteurope.tv) der ebenfalls noch ungeschlagene Olympiasieger Frankreich auf das Team von Bundestrainer Massimo Botti.