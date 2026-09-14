Die Sport-Höhepunkte am Montag, 14. September

Die deutschen Volleyball-Männer müssen bei der EM gegen die Schweiz ran. Die Bayern-Frauen wollen in Leverkusen den nächsten Sieg einfahren.

Auf die deutschen Volleyballer wartet auf dem Weg in die K.o.-Runde der Europameisterschaft am Montag (17.00 Uhr/Sporteurope.tv) ein Duell mit der Schweiz. Das Team um Kapitän Jan Zimmermann ist nach drei Spielen noch unbesiegt, die Schweiz hingegen noch ohne Punktgewinn. Zum Abschluss der Vorrunde könnte das Duell mit Olympiasieger Frankreich über den Gruppensieg entscheiden.

Die Doublesiegerinnen von Bayern München treten am Montag (18.00 Uhr/Sport1 und DAZN) bei Bayer Leverkusen an. Das Fußballerinnen von Trainer José Barcala gehen als Favorit in die Partie, die Bayern sind in dieser Saison noch ohne Punktverlust. Leverkusen, das seit 2019 nicht mehr gegen die Münchnerinnen gewonnen hat, steht nach zwei Siegen aus drei Partien im Tabellenmittelfeld der Frauen-Bundesliga.