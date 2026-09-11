Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 11. September

Tennisprofi Alexander Zverev erlebt bei den US Open ein Deja-vu. Die Formel-1-Fahrer starten in Madrid erstmals auf dem neuen Stadtkurs.

TENNIS: Zverev kämpft um Finalticket bei den US Open

FORMEL 1: Neuer Stadtkurs in Madrid fordert Antonelli und Co.

GOLF: Henseleit mit Team Europa beim Solheim Cup

TENNIS: Es ist die Neuauflage des Olympia-Finales von Tokio – und das ging bekanntlich zu Gunsten von Alexander Zverev aus: Der Hamburger trifft im Halbfinale der US Open auf den Russen Karen Khachanov. Nach seinem lockeren Viertelfinalsieg könnte Zverev am Freitag (Ortszeit) zum zweiten Mal in das Finale des New Yorker Grand-Slam-Turniers einziehen.

FORMEL 1: Der 14. Grand Prix der laufenden Formel-1-Saison führt die Fahrer nach Madrid. Nach seiner sensationellen Aufholjagd von Platz 19 bis zum Sieg in Monza wird der WM-Führende Kimi Antonelli erneut der Gejagte sein. Das freie Training (13.30 Uhr/Sky) wird für die Teams wichtig sein, um eine Rennstrategie zu entwickeln, denn die Boliden rasen das erste Mal über den neuen Stadtkurs, den Madring.

GOLF: Im niederländischen Cromvoirt führt Golferin Esther Henseleit die Europäerinnen im Solheim Cup in den ersten von drei Wettkampftagen. Beim prestigeträchtigen Pendant zum Ryders Cup will die Olympia-Zweite von Paris die Trophäe gegen die favorisierten Amerikanerinnen erspielen.