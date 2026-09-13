Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 13. September

Alexander Zverev spielt um den Titel, Deutschlands Basketballerinnen um Bronze und der FC Bayern auf dem Dorf.

TENNIS: Alexander Zverev spielt bei den US Open in New York im Finale (20.00 Uhr) gegen den US-Amerikaner Ben Shelton um den Titel. Ins Match im gewaltigen Arthur Ashe Stadium geht Zverev als klarer Favorit, wird aber die deutliche Mehrzahl der 24.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gegen sich haben. Für Zverev ist es nach der Niederlage 2020 das zweite US-Open-Endspiel.

BASKETBALL: Die deutschen Basketballerinnen spielen am Finaltag der WM in Berlin um Bronze. Im kleinen Finale geht es ab 16.30 Uhr gegen Spanien. Im Endspiel stehen sich danach die Französinnen, die im Halbfinale Deutschland besiegt haben, und die Titelverteidigerinnen aus den USA gegenüber (20.00).

FUSSBALL: Die Weltstars des FC Bayern reisen aufs Dorf und haben großen Respekt vor der kleinen SV Elversberg. Im Duell der Gegensätze empfängt der erstaunlich stark gestartete Aufsteiger in der letzten Partie des 3. Bundesligaspieltags um 17.30 Uhr den Rekordmeister. Zuvor spielen RB Leipzig und der Hamburger SV gegeneinander (15.30 Uhr).

FORMEL 1: Die Königsklasse des Motorsports fährt zum ersten Mal auf dem neuen Stadtkurs in Madrid. Der WM-Führende Kimi Antonelli im Mercedes ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Vor dem 14. von 23 Saisonrennen der Formel 1 liegt der Italiener souverän vor seinem Teamkollegen George Russell an der Spitze der Gesamtwertung. Von der Pole Position startet Titelverteidiger Lando Norris.