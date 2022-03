Ukraine-Krieg: Riot Games spendet 5.4 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe

„Der Krieg in der Ukraine hat eine weitreichenden humanitäre Krise ausgelöst. Von Anfang an hörten wir Spieler (...) die helfen wollen - und das wollen wir auch“, schrieb Riot in ihrer Pressemitteilung. Das Geld wird zu drei gleichen Teilen an Hilfsorganisationen verteilt. Zum einen an „Ärzte ohne Grenzen“, die seit 1971 medizinische Nothilfe in Krisengebieten leisten. Zum anderen erhält auch das „Internationale Rote Kreuz“ 1.8 Millionen US-Dollar. Zu Guter Letzt geht ein dritter Spendenteil an das „International Medical Corps“, das Leben retten und Leiden in Kriegsgebieten verhindern möchte.