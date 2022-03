Fortnite: 36 Millionen US-Dollar Spenden gesammelt

Die Saison ist am 20. März offiziell angelaufen und bereits nach 24 Stunden sind unfassbare 36 Millionen US-Dollar an Spenden zusammengekommen. Diese Summe soll allein durch Ingame-Käufe zustande gekommen sein. Mit den Spenden sollen Organisationen unterstützt werden, die den Menschen in der Ukraine helfen. Laut Twitter geht das Geld an UNICEF, das World Food Program, die internationale Flüchtlingshilfe UNHCR und Direct Relief, die kostenfrei Medizin in Krisengebiete verschicken.