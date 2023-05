Apex Legends: Alle neuen Inhalte der kommenden Saison "Arsenal"

Apex Legends: Das bringt Season 17

Am 9. Mai startet Apex Legends in seine 17 Saison. Dabei sind die Augen in erster Linie auf die neue Legende Ballistic gerichtet. Doch „Arsenal“ bringt so viel mehr.

Neben der neuen Legende Ballistic erwartet die Apex-Legends-Spieler eine Menge Neues

© EA/Respawn