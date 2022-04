Erwischt: COD-Streamer entlarvt sich selbst als Cheater!

Selbstverständlich befindet sich der Spieler nach dem Vorfall in Erklärungsnot, doch die Ausrede fällt, wie so oft, sehr bizarr aus. Laut einem Twitlonger, den er auch mit einer Entschuldigung abschließt, habe er die Wallhacks ausschließlich dafür verwendet, um schneller an die begehrten Waffentarnungen im Multiplayermodus zu gelangen. „pplehx“ (Richtiger Name unbekannt) erklärt, dass seine Leistungen ehrlich sind, dass er sich seinen „Arsch abgerackert“ habe und dass er befürchtet, dass ihm wohl niemand glauben werde. Damit dürfte er wohl recht haben. „Was ich getan habe, tut mir leid, ich werde nie wieder bei etwas betrügen“, verspricht er weiter.