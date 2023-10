Beta-Interview zum neuen Spiel: SO soll das neue Modern Warfare 3 aussehen!

Call of Duty schließt den Kreis und wird in naher Zukunft mit Modern Warfare 3 das dritte Remake der beliebten Modern Warfare-Reihe auf den Markt bringen. Zuvor konnten wir mit Mitarbeitern von Activision über den aktuellen Multiplayer-Modus sprechen und verraten euch, wie wichtig die Call of Duty Liga für die Entwicklung ist.

Das Interview wurde von Florian Merz geführt.

SPORT1: Lasst uns zu Beginn direkt über den Multiplayer-Modus von Modern Warfare 3 sprechen. Bereits 2011 wurde unter demselben Titel sozusagen das Original veröffentlicht. Was sind die größten Unterschiede zwischen der damaligen und der kommenden Version des Spiels?

Activision: Das erste Modern Warfare 3 wurde vor über zwölf Jahren veröffentlicht, weshalb es sich aus heutiger Sicht wie eine gänzlich andere Ära anfühlt. Seither hat sich extrem viel verändert, gerade wenn man auf die kommende Ausgabe blickt. Interessanterweise haben wir, was die Karten angeht, alle aus Modern Warfare 2 von 2009 stammend in das neue Spiel integriert. Trotzdem haben wir diese entsprechend den heutigen Gepflogenheiten angepasst. Auch gab es die Frage, wie viele wir für Modern Warfare 3 umsetzen wollen. Fünf oder zehn? Am Ende haben wir uns für alle entschieden, um eben diesen Nostalgiefaktor zu erhalten und nicht zu verlieren.

SPORT1: Würdet ihr sagen, dass es, abgesehen von den Karten aus MW2, Dinge gab und gibt, die einfach zu gut gewesen sind, als dass man diese nicht für das Remake hätte berücksichtigen können?

Activision: Absolut! Wir haben sehr, sehr viel Inspiration aus Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 gezogen. Es sind aber jedoch eher die kleineren Dinge wie zum Beispiel die Soundeffekte alá Guitar Riffs beziehungsweise der Sound, der zu hören ist, wenn die Spielfigur im Level aufsteigt. Hinzu kommt der Klang der Hitmarker, die einfach zu ikonisch sind, um diese nicht zu verwenden.

SPORT1: Sprechen wir über die Beta-Phase. Wie schnell seid ihr dazu in der Lage, entsprechendes Feedback von Spieler:innen in die aktuelle Entwicklung einfließen zu können?

Activision: Es ist immer sehr interessant herauszufinden, wie man Feedback in ein laufendes Spiel integrieren kann. Wir versuchen aber jedes Fitzelchen an Informationen zusammenzutragen, um darauf basierend das Spiel anzupassen. Hierzu treten wir auch mit verschiedenen Content Creator in Kontakt, wenn wir nicht sicher sind, was das aktuelle Feedback aussagt.

SPORT1: Call of Duty richtet sich mit der Call of Duty League auch an eine ganze Reiher professioneller Spieler:innen. Wie geht ihr damit um? Habt ihr bei der Entwicklung bereits die Profi-Spieler im Hinterkopf? Zum Beispiel, wenn eine Waffe zu stark ausfällt, als ursprünglich angenommen.

Activision: Wir haben die CDL bereits vor dem Start der Beta-Phase in den Entwicklungsprozess integriert und uns entsprechendes Feedback eingeholt. Das hat uns schon viel im Vorfeld der Open Beta geholfen, doch gibt es auch einige Bedenken, was unter anderem das Snaking (bestimmte Art sich zu bewegen, Anm. d. Red.) betrifft, über die wir natürlich nachdenken müssen. Es hört sich teilweise sehr einfach zu handeln an, aber solche Dinge betreffen zahlreiche verschiedene Ebenen, was das Ganze durch komplex wirken lässt.