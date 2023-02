Nach vielversprechendem Beginn: BIG und MOUZ bei IEM Katowice ausgeschieden

So schnell kann es gehen.

Während man auf Seiten der deutschen Aushänge-eSportsorganisation BIG eben noch die überzeugende Qualifikation für die Gruppenphase feierte, ist das Abenteuer Katowice nach nur zwei Partien in ebenjener schon wieder beendet.

BIG spektakulär in Gruppenphase

Was bleibt ist Ernüchterung.

Zwar hatten nur ausgesprochene Optimisten tatsächlich mit einem Upset gegen das Star-Roster von G2 gerechnet, doch spätestens nach der gelungenen Qualifikation mit Siegen gegen Complexity Gaming und vor allem FURIA Esports hatten nicht nur eingefleischte BIG-Fans ihr Team in der Favoritenrolle gegen Team Spirit gesehen.

Diese Annahme wurde zunächst auch bestätigt. Mit 16:10 ging der ursprünglich von TS gewählte Map-Pick Nuke an die Deutschen. Auch Karte #2 Mirage startete verheißungsvoll, denn die ersten fünf Runden gingen allesamt an die Berliner.

Doch spätestens nachdem Spirit um ihren gut aufgelegten AWPer Igor „w0nderful“ Zhdanov selber mit fünf am Stück gewonnenen Runden ausglich, fing das komplette Spiel an zu kippen. BIG verlor nach und nach die Kontrolle. Die Konsequenz war ein 11:16 auf dem eigenen Map-Pick und anschließend auch das endgültige Aus als der Decider auf Anubis am Ende mit 10:16 verloren ging.