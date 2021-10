FIFA 22 – TimKalation und seine erste Weekend League Erfahrung

Nun also wieder 1.500 Punkte sammeln. Dies ging mittlerweile dann glücklicherweise schnell, da man in der zwischenzeitlich erspielten Division 4 stattliche 200 Punkte pro Sieg bekommt. Zusammen mit den Punkten aus den Rivals Belohnungen am Donnerstag waren sie also einfach zusammen und es ging in die zweiten Playoffs. Man spürt es richtig; es geht um was. Die Spiele waren allesamt sehr intensiv und die Gegner gaben alles. Die Wichtigkeit eines Sieges war zu jedem Zeitpunkt greifbar. Nachdem ich gut gestartet war, kam es am Ende zu einem 4 – 4 und somit war ein Endspiel notwendig. Die Zuschauer im Stream fieberten richtig mit, bejubelten jede gute Aktion und waren bei Gegentoren genauso erschüttert wie ich. Letztlich machte Diego Jota in den letzten Minuten mit dem 2-0 den Deckel drauf und die Qualifikation war mit 5 – 4 geschafft.