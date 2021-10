FIFA 22 – EA SPORTS übertrifft sich selbst

Ist es ein Bock? Was ist geschehen; die Vorbesteller erhalten das angesprochene Pack mit dem zufälligen OTW am Release-Tag. Nun hatte in der Nacht auf Freitag plötzlich jeder schon dieses Pack in seinem Account. Wer voller Vorfreude das Pack öffnete, wunderte sich: Es war ein beliebiger Goldspieler zu sehen. Wer voreilig war, hatte übersehen, dass in der Beschreibung des Packs stand, dass es erst um 17:00 UTC geöffnet werden solle. 17:00 UTC ist bei uns übrigens 19:00. Kann man ja googeln, falls man nicht so firm mit den Zeitzonen der Welt ist.