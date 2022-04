FIFA 22: Jetzt also doch! Update besiegelt Russland-Aus

In Kürze erscheint das 9. Title-Update von FIFA 22. Neben kleineren Fehlerbehebungen in Ultimate Team sowie Bug-Fixes in Bezug auf das Gameplay sticht vor allem eine Änderung in den Patch-Notes heraus: Russland soll jetzt tatsächlich aus dem aktuellen Ableger der Fußball-Simulation entfernt werden. Damit scheint EA Sports der eigenen Ankündigung nach wochenlanger Funkstille schließlich nachzukommen.