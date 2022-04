FIFA 22: Ohne eigenen Sieg! Frühes Qualifier-Aus für Teca

Nach der dritten Niederlage in der dritten Runde der Swiss-Stage, in der fünf Siege für ein Weiterkommen in die KO-Phase nötig waren, endete die Premiere auf der großen eSport-Bühne nicht nur frühzeitig, sondern gar ohne eigenen Erfolg. Besonders die deutliche 10:2-Klatsche in der Auftakt-Partie gegen Felipe „MGCF_Barreto“ Barreto dürfte geschmerzt haben.