Frauenpower in der FIFA-Szene! Brasilianerin "Teca" als erste Frau bei einem Event dabei

Mittlerweile hat sich Teca in der Szene etabliert. Der Einzug in den Qualifier markiert zwar den aktuellen Höhepunkt, ist aber nur eine von vielen einzigartigen Errungenschaften, die sie in ihrer Karriere vorzuweisen hat. Als eine der wenigen Frauen im eSport nimmt die Brasilianerin die Rolle eines Vorbildes ein, welche ambitionierten Gamerinnen als Inspiration dienen kann. In FIFA 21 war sie sogar auf einem In-Game-Tifo neben Ex-Weltmeister Agge und Astralis-Pro Üstün zu sehen.