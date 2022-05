FIFA 22: Aufmarsch der Tradionsklubs - DFB kündigt FIFA-Meisterschaft für die 3. Liga an

Am Abend des 12. Mai ertönt der Startschuss zur Premieren-Ausgabe des Virtual Bundesliga-Pendants. Insgesamt 13 Teilnehmer haben ihr Interesse hinterlegt und kämpfen neben dem Titel um ein Preisgeld von 2.000 Euro, wovon der Löwenanteil mit 1.500 Euro an den Gewinner geht. Die Mannschaften werden zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt, wovon jeweils die besten vier die K.O.-Phase erreichen. In der Knockout-Stage (Hin- und Rückspiel) wird schließlich der Sieger ermittelt.