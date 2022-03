FIFA-Wunderkind brilliert - RB Leipzig gewinnt Deutsche Club-Meisterschaft

Einer Teilnahme am Grand Final stand nun lediglich Hansa Rostock im Weg. Der Neuling der Virtual Bundesliga brillierte nach einer beeindruckenden Rückrunde in der Nord-West-Division auch in der Gruppenphase und zog als Sieger in die Vorschlussrunde ein. Nach kurzer Eingewöhnungsphase in die Beletage des deutschen eFootballs mauserten sich die jungen Zocker vom Underdog zum Geheimfavoriten.