FIFAe Nations Cup: Nach Gruppensieg! Deutschland droht Duell mit Anders Vejrgang

Am heutigen Freitag startet das Line-Up des DFB in die K.o.-Phase (Single-Elimination-Bracket). Um 13:15 Uhr geht es im prestigeträchtigen Match gegen Italien um den Einzug in die Top acht. Der Verlierer muss die Heimreise antreten. Im Viertelfinale würde mit Ausrichter Dänemark rund um Wunderkind Anders Vejrgang dann ein echter Brocken warten. Der Gastgeber konnte sich bereits in einer engen Partie mit 1:0 gegen Israel durchsetzen.