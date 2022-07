FIFAe Nations Cup: Deutschland grüßt von Platz eins, Wunderkind Anders Vejrgang macht ernst

Schlusspfiff. Nächster Sieg. Erstmal abklatschen. Es läuft bei Deutschland. Zehn Punkte aus fünf Partien bedeuten Rang eins und somit die Tabellenführung in Gruppe B. Damit hat das Roster des DFB-eFootball-Teams an Tag zwei des FIFAe Nations Cups die Qualifikation für das Achtelfinale komplett in der eigenen Hand.