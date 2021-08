2. Bundesliga: Terodde mehr als nur ein Torjäger, Kolumne von Höhner

Denn während alle Blauen links am Sechzehner feierten, lief der Schalker Doppelpacker geradewegs von links nach rechts über das halbe Spielfeld schnurstracks zu auf Schalkes Keeper Ralf Fährmann. Dort angekommen fiel Terodde seinem Torwart in die Arme. Für mich eine Szene höchster sportlicher Symbolik. In der 46. Minute hatte Terodde das 2:1 erzielt und in der 90. zum erlösenden 3:1 getroffen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)