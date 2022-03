2. Liga, Werder Bremen - Darmstadt 98: Wieso das Topspiel hält, was es verspricht

Eine runde Woche her, da schrieb ich hier vor dem anstehenden Bremer Auswärtsspiel in Heidenheim: „Die Heidenheimer Höhenluft in der Voith-Arena auf dem Schlossberg tat schon so manchem Gegner gar nicht gut. Heidenheim ist die zweitbeste Heim-Mannschaft und damit eine Hürde, die auch Werder erst mal nehmen muss. Eine Niederlage wäre der erste kleine Tiefpunkt unter Ole Werner, auf den man dann samstags drauf im Top-Spiel gegen Darmstadt eine Reaktion zeigen müsste. Ziemlich viel Konjunktiv, aber durchaus denkbar.“