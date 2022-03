HSV-Profi Bakery Jatta: Gericht erklärt Spieler in Identitätsdebatte für unschuldig

Nach der 1:2-Niederlage am Samstag beim 1. FC Nürnberg ist der Aufstieg in die Bundesliga für die Hamburger jedoch vorerst in weite Ferne gerückt: Der Rückstand auf den Stadtrivalen FC St. Pauli auf Relegationsplatz drei beträgt neun Spieltage vor Saisonende derzeit sechs Punkte. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)