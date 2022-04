Hannover kann Negativlauf trotz Überzahl nicht stoppen

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga immer noch nicht auf den Erfolgsweg zurückgefunden und konnte selbst 64 Minuten in Überzahl nicht zum Sieg nutzen. Die Niedersachsen kamen gegen Jahn Regensburg über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und bleiben in Reichweite von Dynamo Dresden auf Relegationsrang 16.