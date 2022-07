2. Bundesliga: Daniel Stendel über Hannover 96, Leitl und Ambitionen

Nach dem Abstieg in die Zweite Liga 2019 sollte es für die Niedersachsen schnellstmöglich wieder zurückgehen in die Bundesliga. Doch in jedem Jahr wurde das Ziel aufs Neue verpasst, egal welcher Trainer an der Seitenlinie stand. Kontinuität Fehlanzeige! In dieser Saison macht 96 nun wieder einen neuen Anlauf und gilt als Geheimfavorit. Am Samstagabend kommt der FC St. Pauli zum Topspiel nach Hannover (2. Bundesliga: Hannover 96 - St. Pauli, 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).