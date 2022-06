Mirko Slomka will zurück ins Trainergeschäft

Slomka ist weiter zuversichtlich, was die Rückkehr auf die Trainerbank angeht. „Ich habe ein gutes Gefühl, habe viel Positives bei 96 oder beim HSV erlebt. Die Rothosen habe ich in der Bundesliga gehalten, seit Jahren spielen sie in der 2. Liga“, sagt Slomka. „Und mit Hannover verbinden mich Heimat und Menschen, die meine Arbeit damals wertschätzen. Zwei Jahre in Folge Europa war schon speziell. Das haben die Leute nicht vergessen.“