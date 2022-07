2. Bundesliga: Heidenheim - Das Freiburg der 2. Liga mit Frank Schmidt

Schmidt hat den FCH, der am Sonntag bei Hansa Rostock (2. Bundesliga: Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim: ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) in die neue Runde startet, zu einem etablierten Zweitligisten gemacht. Einmal wäre den Heidenheimern um ein Haar sogar der große Wurf gelungen. Im Sommer 2021 hätte es fast mit dem Aufstieg in die Bundesliga geklappt. Damals scheiterte das Team von Schmidt in der Relegation an Werder Bremen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)