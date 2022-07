2. Liga: Rostock verpflichtet Ananou aus Paderborn

„Freddy hat in den Trainingseinheiten in Rostock einen positiven Eindruck hinterlassen und diesen hier im Trainingslager in Österreich auch unter Wettkampfbedingungen in unseren beiden Testspielen bestätigen können. Er ist ein robuster, schneller und zweikampfstarker Spieler, der sowohl als Innen- als auch aus Außenverteidiger einsetzbar ist“, sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen über den Rechtsfuß, der in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet wurde.