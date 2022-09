2. Liga: SV Darmstadt 98 – DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag geht es für die Arminia zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist Darmstadt nun ohne Niederlage. Der SV Darmstadt 98 trennte sich im vorigen Match 2:2 vom 1. FC Heidenheim 1846. Am Freitag wies Bielefeld Eintracht Braunschweig mit 4:1 in die Schranken.