2. Liga: Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg, 3:0 (1:0)

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Fabian Schleusener für die Gastgeber zur Führung (45.). Mit einem Tor Vorsprung für die Mannschaft von Trainer Christian Eichner ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Robert Klauß vom 1. FC Nürnberg nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Mats Möller Daehli blieb in der Kabine, für ihn kam Manuel Wintzheimer. Philip Heise beförderte das Leder zum 2:0 des Karlsruher SC über die Linie (78.). Marvin Wanitzek gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den KSC (82.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Karlsruhe noch einen Doppelwechsel vor, sodass Simone Rapp und Florian Ballas für Tim Breithaupt und Stephan Ambrosius weiterspielten (86.). Am Ende behielt der Karlsruher SC gegen den Club die Oberhand.