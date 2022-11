2. Bundesliga: Wie der SV Darmstadt 98 zum Spitzenteam wurde - Sportchef Wehlmann erklärt unglaubliche Entwicklung

Wehlmann: Überhaupt nicht. Was das Sportliche angeht, wollen wir uns gar nicht kleiner machen. Wir sind absolut ambitioniert und das zeigen auch die Endplatzierungen in den zurückliegenden Jahren. Finanziell sind wir aber leider mit anderen Mitteln unterwegs als andere Vereine in der Liga. Da befinden wir uns beim Etat im Mittelfeld. Das tut uns aber gar nicht weh. Die Jahre in der Bundesliga wurden dazu genutzt, infrastrukturelle Themen voranzutreiben wie das neue Stadion oder die Trainingsplätze. Da hat sich einiges getan in Darmstadt und es wurde nicht nur in Beine, sondern vor allem auch in Steine investiert. Und davon profitiert auch der sportliche Bereich.