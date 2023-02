2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 13:00 Uhr)

Beim kommenden Gegner von Braunschweig lief es zuletzt wie am Schnürchen – der 1. FC Heidenheim 1846 wird mit Sicherheit eine knifflige Aufgabe. Die achte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger SV. Zuletzt kam Heidenheim zu einem 2:0-Erfolg über FC Hansa Rostock. Im Hinspiel verbuchten die Gäste einen 3:0-Kantersieg. Kann der 1. FC Heidenheim 1846 den Coup im Rückspiel wiederholen?

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Braunschweig sind elf Punkte aus neun Spielen. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gastgeber verbesserungswürdig, was man an den erst 20 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Eintracht Braunschweig schafft es mit 18 Zählern derzeit nur auf Platz 16, während der 1. FC Heidenheim 1846 18 Punkte mehr vorweist und damit den dritten Rang einnimmt. Beide Mannschaften kassierten im Verlauf dieser Saison noch keinen direkten Platzverweis, weshalb man auf eine faire Partie hoffen darf. Bei Heidenheim sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ das Team von Coach Frank Schmidt das Feld als Sieger, während Braunschweig in dieser Zeit sieglos blieb.