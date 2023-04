Schwartz bringt keine Wende: Rostock verliert in Magdeburg

Hansa Rostock schlittert auch unter dem neuen Trainer Alois Schwartz weiter dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga entgegen. Die Mecklenburger verloren im ersten Spiel mit Schwartz an der Seitenlinie chancenlos 0:3 (0:1) beim direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz stecken. Der FCM sprang auf den elften Rang und setzte sich auf fünf Punkte vom Relegationsplatz ab.

Amara Conde (29.) und Jason Ceka (60./70.) erzielten vor 26.480 Fans die Treffer für die Magdeburger, die den dritten Sieg in den vergangenen fünf Spielen feierten. Hansa, das sich vor rund zwei Wochen von Trainer Patrick Glöckner getrennt hatte, ist seit sechs Partien ohne Sieg.

Die Gastgeber waren von Beginn an das aktivere Team, Conde traf nach einer schwachen Klärungsaktion von Rostocks Verteidiger Ryan Malone zu seinem ersten Saisontor. Rostock musste ab der 57. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen John Verhoek in Unterzahl agieren, Ceka krönte in der Folge seine gute Leistung mit einem Doppelpack.