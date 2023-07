2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn 07, 5:0 (3:0)

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Paderborn! Bereits nach acht Minuten schickte der Schiedsrichter Visar Musliu zum Duschen. Für Dennis Srbeny war der Einsatz nach zehn Minuten vorbei. Für ihn wurde Armindo Sieb eingewechselt. Branimir Hrgota brachte den SC Paderborn 07 in der 35. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der Treffer von Tim Lemperle ließ nach 43 Minuten die 10.547 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung von Fürth. Die Heimmannschaft baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Hrgota in der 48. Minute traf. SpVgg Greuther Fürth dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der Halbzeit nahm der SCP gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Sirlord Conteh und Jannis Heuer für David Kinsombi und Max Kruse auf dem Platz. Sieb beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 4:0 zugunsten der SpVgg über die Linie (65.). Wenig später kamen Sebastian Klaas und Mattes Hansen per Doppelwechsel für Kai Klefisch und Florent Muslija auf Seiten von Paderborn ins Match (76.). Damian Michalski besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Fürth (77.). Das Saisondebüt von SpVgg Greuther Fürth ist also gelungen. Die SpVgg hat den SC Paderborn 07 mit 5:0 bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.