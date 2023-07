2. Bundesliga: Nürnberg-Niederlage gegen Hansa - Holstein Kiel siegt ganz spät

Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Jens Härtel ist Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ohne Tor und Punkt geblieben. Die Niedersachsen verloren das Nordduell gegen Holstein Kiel in der Nachspielzeit trotz großem Kampf in Unterzahl noch mit 0:1 (0:0).

Vor 22.500 Zuschauern fehlten beiden Mannschaften in den ersten 45 Minuten der Zug zum Tor. Es war bezeichnet, dass es lediglich bei einem Freistoß des Kielers Ba-Muaka Simakala in der 23. Minute wirklich gefährlich wurde. Doch Eintracht-Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann kratzte den Distanzschuss gerade noch aus dem Toreck.

2. Bundesliga: Nürnberg gleich wieder schwach

Der 1. FC Nürnberg hat zum Start in die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga eine seine schwache Vorsaison angeknüpft. Das Team von Neu-Trainer Christian Fiel verlor gegen Hansa Rostock mit 0:2 (0:1) und offenbarte dabei noch einige Schwächen. Im Mai hatte sich der Club erst am letzten Spieltag endgültig vor dem Abstieg gerettet.

John-Patrick Strauß (42.) und Nils Fröling (47.) trafen für Rostock, das sich in beiden Strafräumen abgezockter präsentierte. Nürnberg spielte mit vier Neuzugängen in der Startelf gut mit, scheiterte aber einige Male am starken Hansa-Schlussmann Markus Kolke und ließ in der Defensive die letzte Konsequenz vermissen.